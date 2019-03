Péages sans barrières : la fin des bouchons ?

Savez-vous combien d’heures vous avez perdu en attendant votre tour au péage ? Cette question ne sera plus qu’un souvenir dans les années à venir puisqu'un un nouveau dispositif sans barrière vient d’être inauguré en Moselle. Les automobilistes pourront désormais payer sans s’arrêter. Ce système permet de fluidifier le trafic grâce à un simple passage. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/03/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.