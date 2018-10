Péages sans barrières installés à l'étranger : quel bilan peut-on en tirer ?

Le système de péage sans barrière a pour objectif de fluidifier à circulation. Au Canada ainsi qu'aux États-Unis, ils ont permis une nette diminution des embouteillages. Toutefois, des fraudes liées au paiement des factures délivrées sont enregistrées. De plus, certaines associations d'automobilistes se plaignent du manque de repères permettant de distinguer les voies payantes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/10/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 22 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.