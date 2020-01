Péages : les automobilistes ont-ils profité des tarifs promotionnels ?

Depuis février 2019, certains automobilistes bénéficient d'une réduction de 30% sur les tarifs des péages de leur trajet quotidien. Cette offre est nationale. Il suffit de choisir son point d'entrée et de sortie pour en bénéficier, à condition de faire le trajet au moins vingt fois par mois. Cet abonnement est une idée d'Élisabeth Borne, en réponse à la crise du pouvoir d'achat de 2019. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/01/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 janvier 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.