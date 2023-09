Péages sans barrières, attention aux amendes !

Ici pas de barrière, nous sommes pourtant bien sûr une autoroute et vous devez payer. Pour cela, il y a trois options : le boîtier télépéage, en ligne sur Internet ou sur une borne. On appelle cela un péage à flux libre d’accès mais payant. Frédéric, lui, ne le savait pas, et cela lui a coûté cher. Ces péages d’un nouveau genre manquent-ils transparence ? L’association "40 millions d’automobilistes" en est certaine. Elle compte déposer un recours contre ces autoroutes en flux libre. Vu comme un piège dans le pays, déjà adopté à l’étranger comme aux États-Unis ou encore au Portugal. Dans l'Hexagone, seuls deux péages à flux libre existent, quatre autres sont prévus d’ici 2024 et un cinquième en 2025. Sur ce péage en direction de Caen, les travaux ont déjà commencé. Pour les concessionnaires autoroutiers, c’est avant tout un avantage pour les usagers. Selon nos informations, il sera bientôt possible de payer chez un buraliste pour simplifier davantage le règlement. TF1 | Reportage L. Cloix, P. Gallaccio, P. Bouffard