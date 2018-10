Péages urbains : les exemples européens

Notre pays n'est pas le premier à réfléchir à l'installation des péages urbains. En effet, plusieurs grandes villes européennes font déjà payer des droits d'entrée aux automobilistes. À Londres par exemple, il faut débourser treize euros par jour pour pouvoir pénétrer dans une zone de 21 km². C'est le péage le plus cher d'Europe, mais les Londoniens ont fini par s'y habituer. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/10/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.