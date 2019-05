Dans la peau d'un soigneur d'animaux, un métier qui fait rêver petits et grands

Être soigneur pour animaux sauvages est une profession que rêve d'exercer de nombreux enfants. Dans les zoos, les parcs ou encore les aquariums, les soigneurs sont responsables du bien-être des bêtes et de la distribution des repas. Mais à quoi ressemble vraiment ce métier qui est aussi une vocation ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/05/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.