Pêche aux pouces-pieds : une pratique à haut risque

Le pouce-pied est encore méconnu chez nous, mais c'est un produit star en Espagne et au Portugal. Ce fruit de mer n'apparaît que sur des rochers battus par les eaux. Le pécheur doit affronter les vagues pour le pêcher. En Galice, l'accès à ce spécimen est très difficile, et des accidents ont lieu chaque hiver. C'est la raison pour laquelle très peu de personnes osent braver les eaux de l'Atlantique.