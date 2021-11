Pêche et Brexit : comment la crise est-elle vécue à Jersey ?

Dans le carnet de bord de Paul, chaque page blanche est une journée supplémentaire sans pêche et donc sans revenu. La plupart des araignées de mer prises dans ses pièges sont mortes, faute d'avoir pu être vendues. Les tensions entre le Royaume-Uni et la France ont bouleversé le quotidien de tous les pêcheurs sur l'île. Si les pêcheurs que nous avons rencontrés partagent tous le même sentiment d'injustice, c'est aussi parce qu'ils ont l'impression de payer les conséquences du Brexit. Alors que l'île de Jersey et de Guernesey ont des statuts un peu particuliers. Elles n'ont jamais fait partie de l'Europe. Les habitants n'ont pas eu leur mot à dire au moment du Brexit. Depuis l'escalade des tensions, les exportations sont devenues presque impossibles pour les distributeurs. Crabes, homards, 80% des crustacés pêchés dans les eaux de Jersey sont normalement vendus dans les ports normands et bretons. Après plusieurs décennies à envoyer leurs produits dans l'Hexagone, certaines compagnies locales ont pris une décision radicale. Elles vont réorienter leurs ventes vers le Royaume-Uni.