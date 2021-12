Pêche et Brexit : l’interminable attente de la licence des pêcheurs français

Son avenir et celui de ses salariés sont en train de se jouer. Damien Laurenti, pêcheur à Saint-Malo, attend des réponses depuis des mois. Il pensait les obtenir le vendredi 10 décembre 2021, mais nouvelle désillusion, les Britanniques veulent repousser la fin des négociations sur les licences de pêche. En outre, 93 autres bateaux attendent encore leur licence. Si le Royaume-Uni ne les accorde pas vendredi, la ministre de la Mer a dit qu'elle saisirait la justice européenne. Depuis octobre 2021, Damien Laurenti et son père n'ont plus le droit de pêcher dans les eaux de l'île britannique de Jersey, avec un bateau qu'ils viennent d'acheter 600 000 euros. Aujourd'hui, ils ne ramènent au port que des coquilles saint-jacques, mais pas d'araignées de mer. Elles sont dans les eaux anglaises. Selon Alain Laurenti, également pêcheur à Saint-Malo, cela fait 2 000 euros de moins pour la journée. Pour obtenir une licence, Alain Laurenti doit prouver qu'il pêchait déjà dans cette zone entre 2017 et 2020. C'était bien le cas, mais à bord d'un autre bateau. En 2021, il a acheté un nouveau navire et les autorités anglaises refusent de transférer la licence. Ce pêcheur fait aussi de la vente directe. Au total, 14 personnes travaillent avec lui et les eaux anglaises représentent 30% de leurs activités. Sans elles, il leur est compliqué d'envisager l'avenir. T F1 | Reportage M. Guiheux, A. Ponsar.