Pêche et Brexit : pourquoi les eaux britanniques sont-elles si prisées ?

À chaque retour au port de Boulogne-sur-Mer, c'est le même constat pour les pêcheurs français depuis 10 mois. Pas assez de poissons nobles. Les plus chers préfèrent les eaux plus profondes des côtes anglaises. Les eaux anglaises, ce sont 756 000 mètres carrés, trois fois plus étendues que les françaises. On peut y pêcher de l'encornet et du rouget. Ils se vendront autour de 16 euros le kilo. Dans l'Hexagone, on trouve surtout du hareng, 1,90 euro ou du merlan avec 8,60 euros le kilo. Des poissons moins chers, pour des pêcheurs désormais plus nombreux. De l'autre côté de la manche, dans le port de Hastings, Paul Joy avait milité pour le Brexit. Pour lui, ces côtes riches en poisson appartiennent aux Anglais. Sans les étrangers, les pêches sont meilleures. Mais les menaces de sanctions sont en train de rebattre les cartes. En effet, si la France bloque son marché, toute l'industrie britannique sera menacée. Anglais et Français dos à dos, le secrétaire d'État britannique chargé du Brexit et le secrétaire d'État aux Affaires européennes doivent se rencontrer jeudi 4 novembre.