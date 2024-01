Pêche interdite en Gascogne : une filière à l'arrêt

Une quinzaine de bateaux à quai, du matériel à bord soigneusement rangé... Lundi matin, au port de Capbreton, le cœur des pêcheurs n'y est pas. Les annonces d'indemnisation par l’État n'ont franchement pas calmé les esprits. "Dépité puis très inquiet pour l'avenir. On a peur l'année prochaine que les ONG remonteront au créneau pour obtenir plus de temps d'arrêt et que derrière les indemnités diminuent. On veut continuer à faire ce qu'on sait faire. On veut pêcher pour aller en mer et travailler normalement", confie Olivier Mercier, armateur et patron-pêcheur. Sur les étals de la vente directe, même morosité. Sylvie Biarrotte propose la pêche de son mari. Ses poissons sont les derniers qu'elle vendra. Les habitués sont alors venus en soutien. Cette interdiction de pêche pour près d'un mois dans le golfe de Gascogne met en effet à l'arrêt toute une filière. À la criée de Saint-Jean-de-Luz-Ciboure, François Ceuillet achète pour des supermarchés et des mareyeurs. Il ne sait pas comment il pourra approvisionner ses clients à partir de mardi. "J'ai fait 370 kg de sèche. Donc, à partir de demain, il n'y aura plus pendant un mois. Les soles, je n'en aurai plus. S'il va rester juste les chalutiers, ce ne sont pas les poissons de chalut, ce n'est pas ce qu'ils veulent mes clients. Pendant un mois, je vais perdre à peu près 80 % de mon chiffre d'affaires", soit 5 000 euros environ. Dans son cas, aucune aide annoncée, pas d'indemnisation non plus pour la société publique qui gère la criée. La perte est estimée à 2,2 millions d'euros. Jusqu'au 20 février, il est prévu une diminution de 90 % du nombre de poissons débarqués sur le port. TF1 | Reportage H. Villatte, F. Gourdin