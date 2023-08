Pêche : la chaleur profite aux prédateurs

Nous ne sommes pas les seuls à apprécier la moule de bouchot qui est un produit phare de l'été. Dans la Manche, les araignées de mer prolifèrent au plus proche du littoral pour se nourrir des moules d'élevage implantées sur des pieux en bois. Lorsque la mer se retire, les mytiliculteurs constatent les dégâts. Cela fait quatre ans que ça dure. Les pertes sont colossales. Certains mytiliculteurs ont vu leur production passer de 250 à 120 tonnes de moules par an. Pour sauver leurs moules, les professionnels sont contraints d'investir dans des filets de protection par exemple. Mais cela reste une maigre défense face à ces attaques que les scientifiques commencent tout juste à observer. Face à ce phénomène, la hausse de température de l'eau serait une première piste. Les mytiliculteurs réclament un classement de l'araignée comme espèce invasive, afin qu'elles soient pêchée et retirée de leurs zones de reproduction. TF1 | Reportage J. Jeunemaitre, B. Boisrobert, A. Janssens