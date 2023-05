Pêche : les jeunes mordent à l’hameçon

Sac à dos et canne à pêche à la main, deux lycéens profitent d’une pause entre les cours pour s'adonner à leur passion loin des écrans. Ce jour-là, Matthéo et Louis ont parcouru quinze kilomètres pour profiter de l’instant. Les deux adolescents sont loin d’être les seuls. Dans une boutique spécialisée, on cherche à séduire les plus jeunes, avec les appâts colorés par exemple. Et comme pour les grands, il faut bien sûr un permis de pêche. Compter 22 euros pour les mineurs, c’est 60 euros de moins que pour les adultes. Après le confinement, la vente de ces permis a augmenté de 18%. Le retour de la pêche chez les jeunes, une tendance qui cartonne aussi sur les réseaux sociaux. Erwann et Constantin cumulent à eux deux 180 000 abonnés. Leur métier : pêcher le poisson et l’internaute. Les passionnés sont parfois très jeunes. A Paris, Kaïla, dix ans, est inscrite dans un club depuis un an. Et comme à chaque fois, elle remettra le poisson dans l’eau, c'est le principe de cette technique qui attire tant de jeunes. Dans le pays, aujourd’hui, un tiers des pêcheurs à moins de 25 ans. TF1 | Reportage C. Emeriau, F. Maillard, K. Gaignoux