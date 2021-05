Pêcheurs français : menace de blocus à Jersey

La houles est trop forte. Pour ce pêcheur français, il est impossible d’atteindre les eaux anglaises de l’île de Jersey. Mais même en cas de beaux temps ces prochaines semaines, il risque de ne plus pouvoir s’y rendre. L’île restreint son accès aux pêcheurs de l’Hexagone.Julien Mouton, pêcheur de Gouville-sur-Mer, se désole : “50% de notre chiffre d’affaires se trouve là-bas malheureusement. Sans accès à cette eau, on ne va pas pouvoir travailler.” Elle ne se situe qu’à 25 kilomètres de nos côtes, pourtant l’île de Jersey et ses eaux très poissonneuses sont britanniques. Selon les accords du Brexit, conclus il a cinq mois, les pêcheurs français peuvent y venir librement s’ils réduisent de 25% leurs prises. Et l’île en a décidé autrement et durcit ses conditions. Le nombre de bateaux, les jours et zones de pêche seront limités. Réaction immédiate de la ministre de la Mer française, Annick Girardin. Elle menace de couper le courant sur l’île. Notre pays en a le pouvoir et lui fournit une grande partie de son électricité grâce à des câbles sous-marins. Le gouvernement de l’île ne semble pourtant pas très inquiet, il joue même la carte de l’ironie. Pas de quoi apaiser les relations entre l’Hexagone et Jersey. Des discussions devraient avoir lieu ces prochains jours. Elles se tiendront entre le Royaume-Uni et l’Union Européenne, les deux signataires du Brexit.