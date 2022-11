Pêcheurs : ils bataillent toujours pour obtenir leur licence

Il est 22 heures ce soir-là, Le Marmouset revient de quatre jours en mer. De la seiche et des encornets, pêchés en zone française. Mais dans deux semaines, ces mollusques vont migrer vers l'Angleterre, c'est là qu'il faudrait les pêcher. C'est une période importante. Pierre Leprêtre, a le sourire, il a obtenu il y a dix mois, sa précieuse licence pour travailler dans les eaux anglaises, à une quinzaine de km de là. Il fait partie des 105 pêcheurs de la région à l'avoir obtenu. Nous l'avons suivi au moment où il manifestait, pour que la Commission européenne fasse plier les Britanniques. Son combat a payé, seuls cinq pêcheurs attendent toujours leur licence. Le propriétaire du “Thomas Nicolas” en fait partie. La raison est simple, pour obtenir une licence, il faut que le pêcheur prouve que son bateau allait régulièrement dans les eaux anglaises. Mais ce n'est pas le cas de celui-là, il l'a racheté il y a un an et demi. Pour ceux qui n'obtiendront jamais leur licence, le gouvernement propose une indemnisation en échange de leurs bateaux. Dix pêcheurs ont déjà fait la demande, dans les Hauts-de-France. TF1 | Reportage V. Lahmaut, T. Joire