Pêcheurs : les aides du gouvernement suffiront-elles ?

Vincent Leprêtre, patron de pêche, et son équipage ne sont pas partis en mer cette semaine. Il lui faudrait 10 000 euros de carburant pour partir quatre jours et pêcher pour 20 000 euros de poissons juste pour payer ses charges. Alors, la proposition du Premier ministre de baisser 35 centimes le prix du litre du gasoil déjà exonéré de taxe pour les pêcheurs est une bonne mesure. Mais, il ne faut pas que le prix du litre du gazole ne repasse au-delà d'un euro. Pour que tous les bateaux reprennent la mer, il faudrait que le prix, avec l'aide promise par le gouvernement, se stabilise autour de 50 centimes voire 60 maximum. Renaud Pirhirin, lui, est caseyeur. Il pêche les crabes en Haute mer. Son plein lui coûte aujourd'hui le double d'il y a trois mois. Il a dû baisser les salaires de ces matelots pour s'en sortir. Pour lui, la mesure annoncée par Jean Castex n'est pas encore suffisante. Et surtout, il faut en connaître tout de suite les modalités précises. Le Premier ministre avait promis de ne pas laisser tomber les pêcheurs et de leur assurer un avenir. Mais beaucoup ont déjà arrêté le métier qui souffre de multiples difficultés comme les quotas, la baisse de la ressource, le pouvoir d'achat. Aux aubettes de Boulogne, il ne reste plus que neuf artisans pêcheurs contre 25 il y a quelques années. Les pertes sont trop importantes. Dès jeudi, beaucoup de pêcheurs reprendront la mer, au moins pour quelques semaines. TF1 |Reportage M. Fiat, P. Gély, T. Joire