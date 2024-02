Pédocriminels : traque sur Internet

Les applications sont devenues les principaux outils de communication de vos adolescents. Mais savent-ils vraiment à qui ils parlent ? Derrière des pseudos se cachent parfois des prédateurs sexuels. Sarah, une adolescente de onze ans et victime d'un pédocriminel, fait partie de plus de 200 victimes, entre dix et quinze ans. Leurs photos intimes ont été mises en ligne sur des réseaux pédopornographiques. À la Brigade de Protection des Mineurs, ils guettent le moindre faux pas en se faisant passer pour des mineurs sur les sites de chat. Et pour retrouver une identité, les sites doivent collaborer. Ordinateurs et disques durs y sont également analysés, à la recherche de contenus pédopornographiques. Mais il est compliqué de joindre les propriétaires des sites, comme le cas du site Coco, en raison du changement sans cesse de propriétaires et de pays, échappant ainsi à tout contrôle. De nouveaux sites apparaissent chaque jour. La seule solution pour Maître Pauline Rongier, avocate pénaliste au barreau de Paris, est de condamner directement les propriétaires. Mais que faire du préjudice moral, du poids du traumatisme pour les enfants victimes ? Chaque jour, 700 contenus pédocriminels sont signalés en ligne, en France. TF1 | Reportage M. Bajac, Q. Danjou