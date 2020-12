Pédocriminalité : l’ancien chirurgien Joël Le Scouarnec face aux juges

C'est un procès qui a été interrompu en mars dernier à cause de l'épidémie de covid. Cette fois, il se tiendra aux assises de Saintes, en Charente-Maritime. Ce premier volet judiciaire ne concerne que quatre victimes présumées, comme Amélie Levêque Merle, victime présumée du docteur Joël Le Scouarnec en 1991 à Loches en Indre-et-Loire. De son opération de l'appendicite quand elle avait 9 ans, elle ne se souvient de rien, mais elle a gardé une peur bleue de l'hôpital et souffert de trouble alimentaire jusqu'à l'âge adulte. "Je ressentais toujours quelques choses, mais sans pouvoir l'expliquer", raconte-t-elle. Il lui faudrait attendre plus de 30 ans pour comprendre son mal-être, quand les gendarmes retrouvent des carnets chez son chirurgien de l'époque, son nom y figure et en face la description d'une scène d'agression sexuelle en salle de réveil. Après Amélie, le docteur Le Scouarnec aurait fait plus de 300 autres victimes à travers tout le pays. Changeant régulièrement d'établissement, en plus des cinq hôpitaux où il a été titulaire, il a opéré dans une quinzaine d'autres structures. Tout au long de sa carrière, il décrit des abus dans des carnets sur des centaines d'enfants. Ces carnets, nous les avons consultés. On y lit notamment : " je suis pédophile et le serai toujours". L'expression d'un fantasme selon l'avocat du médecin. Le récit de fait réel selon les victimes présumées, comme Arthur. Lui a été opéré en 2006. Depuis, c'est un jeune homme perturbé. Cette semaine, Joël Le Scouarnec risque 20 ans de prison. Les 300 autres victimes présumées découverts dans son carnet sont au cœur d'un second procès dont l'instruction commence à peine.