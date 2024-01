Peignoirs, savons, serviettes... dans les hôtels, tout se vole !

À la tête de 17 hôtels, 3 et 4 étoiles, Serge Cachan, président d'Astotel Paris, a pu constater de nombreux larcins dans ses établissements. Des produits de beauté, des serviettes, des draps, et parfois même des vols tout à fait plus surprenants, comme un balai de toilettes. Beaucoup de personnes se vantent de ces vols sur les réseaux sociaux. C'est même devenu un jeu pour certains. À la fin de leur séjour, les voleurs n'hésitent pas à glisser dans leurs valises pantoufles et peignoirs, et tous les produits cosmétiques. Ces vols coûtent cher à Serge Cachan, jusqu'à 10 000 euros par an. Pour faire baisser la facture, il a dû trouver des parades comme coller le mobilier, installer un système sans tête pour ne pas se faire dérober les cintres, et ne plus imprimer le nom de l'établissement sur les peignoirs. Palaces ou hôtels plus accessibles, aucun établissement n'est épargné. Près de 40% des Français assument avoir déjà volé dans des hôtels. À l'hôtel "Rockypop" à Chamonix-les-houches (Haute-Savoie), la décoration originale a été longtemps un problème. C'est le cas par exemple avec une boîte à mouchoir. Dans un premier temps, la direction a joué l'ironie avec les clients voleurs pour récupérer en tout près de 500 euros d'objets dérobés. Mais ce qui a fait cesser les vols, c'est la mise en vente à 19 euros de la boîte à mouchoir à la boutique de l'hôtel. C'est même devenu leur meilleure vente. Pour ne pas faire d'impair, voici les règles dans une chambre d'hôtel. Le voyageur peut repartir avec le bloc-notes, le savon ou encore les crèmes qu'il a utilisés. En revanche, il est interdit d'emporter de la décoration, du linge ou encore du shampooing qui n'a pas été entamé. Selon les professionnels du secteur, ces larcins restent malgré tout marginaux. Cependant, volé un peignoir dans un hôtel est un délit et peut être puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. TF1 | Reportage C. Abel, M. Derre, C. Jouanneau