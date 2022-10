Peintures, sculptures : ils copient les plus grands

Frangelico, et ici, un Rembrandt. En réalité, ce sont des copies. D’un tableau à l’autre : retrouver les couleurs correspondantes, les outils appropriés, revenir aux méthodes de l’époque pour se rapprocher le plus possible du résultat original. Entre la copie, le faux ou la reproduction : difficile de s’y retrouver. Pour la copie, il y a des règles. Elle ne peut pas faire la même taille que l'original ni être signée du nom d’artiste d’origine. Le faux, lui, prétend être l’original. Il lui ressemble. Il est parfois signé alors qu’il n’a aucune valeur. La reproduction, enfin, est authentifiée. Elle est produite directement sur l’œuvre. Dans un atelier de moulage où sortent les reproductions vendues dans les boutiques des musées nationaux, des allées entières de moules des sculptures les plus connues. Plus de 7 000 œuvres ont été immortalisées. Loin du souvenir bas de gamme, pour chaque pièce qui sort de cet atelier, le processus est le même. TF1 | Reportage