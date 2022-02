Pékin 2022 : des Jeux si particuliers

C'est un accueil qui peut refroidir, comme ils n'en avaient jamais vécu. Les 2 874 athlètes engagés dans ces Jeux olympiques devront tous y passer. À Pékin, ce n'est plus une bulle, c'est un coffre-fort sanitaire qu'ont mis en place les autorités, finalement, pas si mal vécu par ces membres du staff français. Les images de l'intérieur du village olympique, là où vivent les athlètes, montrent des contacts physiques limités au maximum. Box individuels à la cantine, robots pour servir nourritures et boissons, pas idéal pour se faire de nouveaux amis. Étonnant aussi le paysage de ces Jeux d'hiver. La neige sera artificielle à 100% sur tous les sites. Un journaliste suisse a pris une photo des montagnes depuis l'avion. Elle montre de fines bandes blanches qui seront les pistes des épreuves de ski. À Pékin, tout n'a pas été créé récemment d'un coup de baguette magique. La Chine s'est aussi appuyée sur les infrastructures des Jeux olympiques d'été de 2008. La piscine a, elle, été transformée en piste de curling. Le hockey sur glace se jouera dans l'ancienne salle du handball. Cette stratégie a considérablement réduit le coût de ces jeux. 2,75 milliards d'euros, c'est dix fois moins qu'en 2008. TF1 | Reportage D. Piereschi - C. Abel - P. Veron