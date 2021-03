Pékin en proie à une énorme tempête de sable

On se croirait sur la planète Mars. La ville de Pékin est engloutie sous un nuage jaunâtre. Des images sans filtre des plus hauts gratte-ciel, des remparts de la Cité interdite gommés du paysage. La cause, une violente tempête de sable venue du nord du pays. Un phénomène rare, du jamais vu depuis dix ans. La nouvelle fait la une des médias chinois. Les autorités ont déclaré l'alerte jaune, car le taux de pollution explose avec 2 000 microgrammes par mettre cube. Cela représente 20 fois plus que les recommandations de l'OMS. "C'est vraiment un cocktail toxique de mélange de poussière. Des particules fines rentrent dans le sang et donnent potentiellement des cancers à long terme", a expliqué Yann Boquillod, directeur de la qualité de l'air chez Alors pour se protéger, Franck Pajot, expatrié français, ne lésine pas sur les moyens : il a installé sept purificateurs d'air dans son appartement. Une protection extrême, car le biologiste est avant tout père de famille. "Dès qu'il y a de la pollution, ils (les enfants) toussent. Évidemment, ils sont très sensibles. Et effectivement la question de la santé, elle se pose", a-t-il déclaré.