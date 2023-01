Pénibilité au travail : des visites médicales obligatoires

Cet auxiliaire de vie passe sa première visite médicale, car elle vient d'être embauchée dans un EHPAD . Elle sera suivie régulièrement et à 45 ans, elle aura un bilan obligatoire. Si la réforme des retraites est votée, elle en aura un nouveau à 61 ans. Son médecin du travail aura alors la possibilité de la mettre en retraite anticipée. Dans cette association, qui réunit des médecins du travail, cette proposition fait grandement réagir. Une visite médicale à 61 ans n'est t'elle pas trop tardive ? Sera-t-elle uniquement destinée aux salariés, exerçant des métiers pénibles et surtout le diagnostic sera-t-il facile à faire ? Enfin, ces médecins du travail se demandent s'ils auront le moyen de le faire. Sachant qu'en cinq ans, la profession a perdu 50% de son effectif. Le docteur Jean-Louis Zylberberg a déjà pensé à une solution, qui serait que” la réglementation va changer et on va demander aux infirmiers en santé au travail de faire cette visite”. Lucide face à cette pénurie, le gouvernement a déjà évoqué qu'il pourrait faire appel aux médecins traitants. TF1 | Reportage M. L. Bonnemain, G. Richaud, B. Poiseuil