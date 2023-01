Pénibilité au travail : quel dispositif ?

Ils nous avaient confié leurs attentes. Face aux annonces, ces ouvriers en métallurgie nous livrent leur déception. Mesure phare, un suivi médical renforcé à partir de 45 ans et avec cela, la possibilité pour raison de santé de partir deux ans plus tôt. Soit 62 au lieu de 64 ans. "On est suivi régulièrement par nos médecins, mais ce n'est pas ça qui va changer la pénibilité du travail" selon Fatima. Cette pénibilité, elle nous l'explique dans son atelier. Charges lourdes, posture pénible et machines bruyantes. Ces critères seraient à l'avenir mieux pris en compte. Elle est sceptique. Mais ces salariés, exposés à l'usure professionnelle, auront davantage de possibilité de se reconvertir, de suivre des formations pour changer de métier. "Est-ce que la direction va me proposer de faire autre chose ? Car si je pars d'ici pour aller ailleurs, personne ne va me recruter, à mon âge, pour faire un autre métier" rapporta un employé. Sur le quinquennat, 1 milliard d'euros sera consacré à la prévention de la pénibilité. TF1 | Reportage G. Charnay, É. Nappi