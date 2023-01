Pénibilité du travail : paroles de salariés

Des gestes répétés, une machine bruyante et des charges lourdes à soulever, voilà le travail au quotidien de José Pereira, spécialisé dans la fabrication de pièces de compresseur dans une entreprise métallurgique du Rhône. Un travail usant qu'il répète sept heures par jour depuis 38 ans. Alors, repousser l'âge du départ à la retraite est pour lui impensable. "Déjà jusqu'à 60 ans, ça va être dur. Mais 65 ans, ce sera beaucoup trop long. On sera usé et il y a déjà des gens qui partent avec des douleurs à l'épaule, des tendinites juste dues aux gestes répétés", a-t-il souligné. Cet avis est largement partagé par la plupart de tous les salariés dans cette entreprise de métallurgie. Pourtant, d'autres veulent travailler plus longtemps à condition qu'ils changent de poste physiquement moins éprouvant. C'est le cas d'Abdoul Mdjid, âgé de 47 ans. Il soulève des pièces pouvant peser jusqu'à 20 kg. Il espère pouvoir faire une formation pour passer à un poste moins physique. Ces postes ont été aménagés et davantage robotisés. L'objectif est de garder les salariés en bonne santé pour leur faciliter un départ plus tardif à la retraite. L'entreprise compte poursuivre ses investissements et passer de 25 à 30 robots d'ici trois ans. TF1 | Reportage P. Eckersley , J. Chaize