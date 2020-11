Pennsylvanie : la colère des partisans de Donald Trump

Au cœur de Philadelphie, les voix s'échauffent entre supporters républicains et démocrates juste devant le bâtiment où les bulletins de vote continuent d'être dépouillés. Pour comprendre ce que dénoncent les pro-Trump, nous quittons Philadelphie la démocrate pour la campagne républicaine. Les médias n'y ont pas bonne presse. Rares sont ceux qui acceptent de nous parler. L'une d'entre elles assure que la plupart des supporters de Trump pensent que Biden va gagner parce que les démocrates trichent. Une autre va encore plus loin. Pour Marianne, il va falloir lancer une enquête, s'assurer de la validité des bulletins, s'assurer que les morts n'ont pas voté, ou des gens qui ne sont pas Américains, vérifier que les gens n'ont pas voté deux fois. Dans ce comté rural, certains républicains s'inquiètent. Si Joe Biden devait être élu, ils craignent de perdre leur droit de détenir une arme, et les thèses complotistes prospèrent. Leur propos font froid dans le dos. Le pays est bel et bien fracturé. Avec les demandes de nouveau décompte des votes, d'enquête de la justice, il pourrait se passer des semaines avant un résultat définitif et beaucoup redoutent que cette attente attise les divisions.