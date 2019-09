Pension alimentaire impayée : le témoignage d'une mère de famille

Elles sont un million et demi dans l'Hexagone. Les mères célibataires ou séparées font rarement la Une de l'actualité. Pourtant, elles font face à de graves difficultés. Au moins 300 000 d'entre elles ne perçoivent pas, ou pas entièrement la pension alimentaire à laquelle elles ont droit. Le nouveau dispositif qui sera mis en place par le gouvernement devrait améliorer leur situation. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/09/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.