Pension de retraite : de combien allez-vous être augmenté ?

Demain, la pension de retraite d’Anne-Marie va augmenter. Cela vaut bien une petite valse pour cette habituée du thé dansant. À 74 ans, cette ancienne commerciale touchait 2 000 euros par mois. Ce sera 69 de plus. C’est une bonne nouvelle, même si, pour elle, cela reste insuffisant. Comme elle, quatorze millions de retraités vont voir leur pension de base augmenter de 5,3%. Les complémentaires, elles, ont déjà été revues à la hausse en novembre 2023. Ce nouveau coup de pouce donne le sourire à Henri-Claude et ses 1 800 euros de retraite. En voilà 64 de plus, pour gâter ses petits-enfants. Changement de décor, changement d’ambiance. Martine touche 2 000 euros de retraite après une carrière dans le secteur automobile, 64 euros de plus. C’est indispensable pour payer sa mutuelle, un gros poste de dépense, 126 chaque mois. Juste à côté, Liliane, elle, estime sa retraite suffisamment confortable, 2 874 euros de pension dès demain. TF1 | Reportage M. Berringer, C. Nieulac, F. Couturon