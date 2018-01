"Pentagon Papers" sort en salles ce mercredi

Dans les années 60 et 70, on ne parlait pas encore de "lanceur d'alerte". Pourtant aux États-Unis, deux journaux, le New York Times et le Washington Post publièrent des documents confidentiels révélant les mensonges de l'administration américaine en pleine guerre du Vietnam. Près de 50 ans après, Steven Spielberg prend le sujet à bras le corps dans son dernier film "Pentagon Papers". Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/01/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.