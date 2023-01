Pénurie dans les rayons : les astuces des supermarchés

Depuis plusieurs mois, les trous dans les rayons ne nous ont pas échappé. Certains produits manquent en permanence dans les rayons. Plusieurs facteurs sont à l'origine de cette situation. Des problèmes météo ont entraîné la pénurie de certains ingrédients. On se souvient des graines de moutarde par exemple. Il y a aussi le manque de main-d'oeuvre pour faire tourner les usines, ou encore des pénuries de matières de première. Chez ce fournisseur de lait à Varennes-sur-Fouzon dans l'Indre, par exemple, il n'y a pas assez de carton pour faire tourner ses lignes de production. Pour maintenir la cadence des 12 000 briques de lait par heure, ils ont dû installer en urgence une deuxième machine. Elle fonctionne avec un autre type de contenant et donc un autre fournisseur. Les briques sont identiques à quelques détails près. Dans cette usine, les emballages épais sous vide ont été remplacés par d'autres beaucoup plus fins. Les industriels s'adaptent tout comme la grande distribution. Cette dernière est obligée de rechercher sans cesse de nouveaux fournisseurs pour éviter les rayons vides, comme l'explique Emily Mayer, spécialiste des produits de grande consommation - Institut IRi dans le 20H de TF1. Malgré ces efforts, les pénuries ont représenté un manque à gagner de plus de deux milliards d'euros pour les distributeurs en 2022. TF1 | Reportage L. Deschateaux, C. Madronet, P. Cély