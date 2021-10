Pénurie de bois, métal, béton : des chantiers au ralenti

Sébastien Girod aurait dû profiter de sa petite extension de 17 m2 tout l'été. Il a passé la commande il y a six mois. Une partie de la charpente est arrivée ce mercredi matin avec quatre mois de retard. Mais pour les fenêtres et les panneaux en bois, aucune date n'a été annoncée. Avec la reprise, les professionnels ont des clients mais ils n'ont pas de matériaux. PVC, bois, sable... Les matières premières sont très demandées. Alors, les délais s'allongent et les prix s'envolent. Ce poteau en bois a, par exemple, connu une hausse de 70% en un an. À l'approche de l'hiver, la laine de verre qui doit isoler cette maison sous les combles se fait, elle aussi, attendre. Les travaux auraient dû être réalisés avant l'été. Aucun secteur n'est épargné. En Loire-Atlantique, cette entreprise tourne au ralenti. Au vu de son carnet de commandes, elle pourrait bien embaucher. Pourtant, les fenêtres sans vitres ni charnières, patientent dans les allées. Le délai de livraison est désormais de seize semaines au lieu de six en temps normal. On ne parle plus de la hausse des factures, entre 10 et 15%, qui démotive les nouveaux clients.