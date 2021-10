Pénurie de bouchers au Royaume-Uni

Saucisses et bacons, pourraient-ils devenir des denrées rares au Royaume-Uni ? Essentiels pour l’industrie de la viande, beaucoup d’Européens de l’Est ont quitté le pays depuis un mois. Dans sa ferme qui emploie 45 personnes, ce patron souffre du manque de main d’œuvre. Le secteur emploie deux tiers d’Européens : Hongrois, Polonais ou Roumains. Ils ne peuvent plus venir à cause du Brexit. Les visas pour ces emplois peu qualifiés sont difficiles à obtenir, 15 000 offres sont à pourvoir. Les conséquences se font déjà ressentir. “À cause du manque de personnel dans les abattoirs, plus de 100 000 porcs qui auraient dû y être envoyés sont toujours dans les fermes où ils continuent à y être nourris. C’est un manque à gagner presque important pour les producteurs anglais”, précise Élise Stern, notre correspondante sur place. Découvrez l’intégralité de ce reportage dans la vidéo ci-dessus.