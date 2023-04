Pénurie de carburant : combien de temps cela peut-il durer ?

C'est une image à laquelle on commence à s'y habituer, des stations-service en manque de carburant partout en France. Mais qui est le plus touché ? Sur la carte que vous verrez dans la vidéo en tête de cet article, sont peints en rouge les départements où les tensions sont les plus fortes. Aujourd'hui, la situation s'améliore légèrement dans l'ouest et le sud-est, mais elle se tend en Île-de-France. 45% des stations de l'Essonne et 38% de celles du Val-de-Marne manquent d'au moins un carburant. "On galère un petit peu au niveau de l'essence. Hier, je n'arrêtais pas de tourner pour trouver un peu de gasoil", témoigne un automobiliste. Une amélioration lente, alors qu'il y a de moins en moins de grévistes. Combien sont-ils aujourd'hui ? Seul Total communique des chiffres précis. Le pétrolier gère quatre sites sur les sept raffineries de France métropolitaine. Sur ses 2 600 salariés, 396 étaient en grève au début du blocage, le 7 mars. Ils étaient 207 le 23 mars, et seulement 100 ce mercredi. Des grévistes moins nombreux mais qui occupent souvent des fonctions opérationnelles indispensables. C'est le cas en Normandie. Depuis quelques jours, la plus grande raffinerie de France est à l'arrêt. Alors quand peut-on espérer un retour à la normale ? "Imaginons que ça s'arrête aujourd'hui. Il faudrait à peu près cinq jours ou une semaine pour revenir à la normale", répond Salomée Ruel, professeure associée - KEDGE Business School. TF1 | Reportage E. Payró, M. Ramaugé, L. Adda