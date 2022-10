Pénurie de carburant : les vacances de la Toussaint menacées ?

À quelques jours de retrouver sa famille, Kamélia Kadri doit se rendre à l'évidence. En raison de la pénurie de carburant, cette année, il va falloir changer ses habitudes. Et pour sauver ses vacances avec ses deux enfants et son petit frère, cette enseignante à Melun en Seine-et-Marne, cherche d'autres solutions, à commencer par le train. Sur le site de la SNCF, selon les trajets, il reste encore des places. Mais il faut faire attention. Plus les réservations sont tardives, plus les tarifs sont élevés. Pour le premier week-end des vacances, par exemple, certain Paris-Marseille affiche déjà complet. Sinon, il faut compter au minimum 79 euros par personne pour ce trajet et 65 euros pour un Paris-Lyon. Il reste l'option Bus. Sur les mêmes trajets, le Paris-Marseille est affiché à 50 euros, et pour aller à Lyon, il faut débourser 25 euros. En gare routière, les réservations augmentent. "Il y a une augmentation de 25 % par rapport à 2021 en ce début d'octobre 2022. Cette hausse est due à la fois à la crise, à la pénurie de carburant et à la fois à l'effet vacances qui arrive dans une dizaine de jours", estime Charles Billiard, porte-parole de Flixbus - Paris. L'année dernière, sur la même période, 250 000 vacanciers avaient fait le choix du bus. Ils seront plus de 300 000 cette année. TF1 | Reportage L. Poupon, I. Rachati, H. Massiot