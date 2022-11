Pénurie de carburants : ça continue ?

Notre mission, ce mercredi, est de faire le plein. Dans les Hauts-de-Seine, il est difficile de trouver de l'essence. La première station que nous avons visitée ne servait que du gazole. Même situation dans la deuxième et la troisième stations. Nous ne sommes pas les seuls à prendre notre mal en patience. "Ça fait quatre jours que je cherche, et je n'ai plus une goutte là", fait savoir un motard. "Il y a moins de monde, moins de queue. Mais pour nous, c'est toujours compliqué", ajoute un automobiliste. Pourquoi le sans-plomb est-il plus difficile à trouver ? Contrairement au gazole que la France importe, le SP vient principalement des raffineries françaises. La grève a entraîné des problèmes d'approvisionnement. Aujourd'hui, les tensions persistent surtout en Île-de-France, autour de Lyon et en Bourgogne-Franche-Comté. Ces régions dépendent des raffineries de Feyzin (Rhône), qui sont toujours en grève, et de Gonfreville-l'Orcher (Normandie), où l'activité reprend progressivement. Cela devrait apaiser la situation en région parisienne dans les prochains jours. Ce retour à la normale pourrait avoir des conséquences sur votre portemonnaie. "Dans la mesure où les stations vont être approvisionnées normalement, et ça très rapidement, le jeu de la concurrence va jouer comme il jouait avant. Et donc, on devrait voir les prix baisser en particulier dans les stations si on pratiquait des prix abusifs pendant la crise", explique Jean-Louis Schilansky, ancien président de l'UFIP. TF1 | Reportage L. Kebdani, B. Poizeuil, M. Kouho