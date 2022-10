Pénurie de carburants : Centre-Val-de-Loire, une région très touchée

À Cormery (Indre-et-Loire), avec 150 km d'autonomie, Thierry peut encore rouler quelques jours. Ce matin, la station près de chez lui est à sec. "Ca était jusqu'à il y a une huitaine de jours à peu près encore. Mais là, depuis huit jours, c'est la cata", déclare-t-il. "Dans les petits patelins, on est obligé de bouger tout de suite à 10, 15, 20 km pour avoir une station. Donc, c'est problématique", regrette un jeune automobiliste. Il faut donc patienter jusqu'à la prochaine livraison. Les appels des clients s'enchaînent, toujours à la recherche de carburant. Pour essayer de faire le plein, il faut donc tenter sa chance 20 km plus loin. À Loches, 6 000 habitants, les trois stations-service sont ouvertes ce matin, avec une vingtaine de minutes d'attente. "C'est très difficile dans le département. Dès que les stations sont réapprovisionnées, elles sont vidées dans les 3h qui suivent", confie un automobiliste. Quand on vit à la campagne, la voiture est indispensable aux trajets du quotidien. L'information circule dès qu'une station est approvisionnée. "On a mis en place un WhatsApp entre collègues, et puis on se tient informé des lieux où les pompes sont pleines", nous fait savoir une conductrice. Le système D est de mise par exemple pour un patron d'une entreprise de maçonnerie. "J'ai quatre véhicules, donc je fais la queue comme tout le monde. Je fais un plein, je retourne. Je vais en chercher un autre s'il manque du carburant et ainsi de suite", déclare-t-il. TF1 | Reportage C. Madronet, P. Schely