Pénurie de carburants : de nouvelles régions touchées

Des files d’attente pour faire le plein, c’est une situation rare en périphérie de Besançon un lundi après-midi. Fraîchement réapprovisionnée, une station-service fait face à un afflux d’automobilistes. Il faudra de la patience pour les habitants Bourgogne-Franche-Comté, jusqu’ici, plutôt épargnée par la pénurie d’essence. La situation s’est tendue depuis ce week-end. De nombreuses stations sont fermées, faute de carburant. Loïc fait 1 000 kilomètres chaque semaine pour son travail. Par crainte de se retrouver bloqué, il remplit son réservoir dès que possible. C'est un comportement habituel en période de crise, mais qui renforce le phénomène de pénurie. Pour limiter la rupture de stock, le remplissage de Jerrycan est interdit dans toute la région, sauf en cas d’urgence, comme c’est le cas pour Sébastien, qui a dû abandonner sa voiture. Le gazole est en quantité limitée et le sans-plomb est de plus en plus rare dans le secteur. Certains font des détours de plusieurs dizaines de kilomètres pour en trouver et ne regardent même plus les prix. TF1 | Reportage E. Payrô, G. Martin