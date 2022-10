Pénurie de carburants : des chantiers au ralenti

Dans une entreprise de terrassement, quatre chantiers sur six sont à l'arrêt. Faute de carburant pour ces machines, la patronne a dû tout réorganiser. Pour relancer son activité, Stéphanie Locard n'hésite pas à solliciter ses confrères du bâtiment. Objectif : trouver du carburant coûte que coûte. En trois semaines, elle enregistre déjà une perte de 60 000 euros sur son chiffre d'affaires. Dans les prochains jours, elle attend une livraison de mille litres de gasoil, indispensable, sinon son activité sera totalement à l'arrêt. Même difficulté en Île-de-France, la rénovation d’une maison a pris une semaine de retard. En cause : des fournisseurs à court de carburant, incapable de livrer les matériaux. Autres difficultés pour ce patron : des ouvriers qui cherchent du carburant pour venir travailler et qui arrivent souvent en retard. Au niveau national, 40% des chantiers sont perturbés par les pénuries de carburant. TF1 | Reportage M. Alibert, G. Gruber, S. Deperrois