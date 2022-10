Pénurie de carburants : la grande débrouille

C’est son nouveau réflexe après avoir fait le plein, sortir son téléphone pour indiquer qu’il reste du Sans Plomb dans la station-service. Mazout, Gaspal, Gasoil Now, Essence&Co… Plusieurs applications permettent aux automobilistes de signaler s’il y a de l'essence ou non dans une station. C’est un fonctionnement communautaire, car aucun système en temps réel n'existe. Alors parfois, il y a des mauvaises surprises. Une dame pensait qu’il y avait du carburant dans une station. La fiabilité est aléatoire, et puis,il faut que l’application fonctionne. Lors de notre tournage de ce lundi, certaines étaient tout à coup indisponibles. Pour être sûr de trouver une station, des professionnels s’organisent entre eux, avec des groupes de discussion sur WhatsApp comme un chauffeur VTC. Enfin, il reste le premier usage d’un téléphone portable : passer un coup de fil. À l’accueil d’un Intermarché, il n’y a d’habitude aucun appel pour la station-service. C’est comme cela qu’une automobiliste a pu faire le plein sur sa pause de midi. TF1 | Reportage P. Gallaccio, C. Souary, L. Baqué