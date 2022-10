Pénurie de carburants : sortie de crise ou enlisement ?

Ce soir du 13 octobre, dans cette tour du quartier de la défense, les syndicats arrivent déterminés, pour négocier avec la direction de Total. Les discussions s'annoncent longues et corsées. Il est impossible de dire quand s'arrêteront ces grèves. Des forces de l'ordre sont mises en place pour éviter les blocages. Aujourd'hui dans les environs de Dunkerque, dans ce dépôt Total où la grève dure depuis plus de quinze jours, le mouvement a été reconduit. À la demande de la préfecture, des réquisitions de personnel ont été ordonnées. Six salariés pour assurer un service minimum. Des réquisitions ont aussi eu lieu à Gravenchon, en Seine-Maritime, pour un redémarrage. Des camions-citernes sont ravitaillés aux compte-gouttes, mais la grève a bien été reconduite cette après-midi. Pour certaines organisations, un essoufflement se fait ressentir. Comment désamorcer ce bras de fer ? A Donges, en Loire-Atlantique, les annonces de Total n'ont pas fait descendre la pression. La proposition d'une prime exceptionnelle en décembre et l’augmentation des salaires de 6% à partir de l'an prochain n'ont pas convaincu. TF1 | Reportage M. Chantrait, P. Geli, G. P. Amar