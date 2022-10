Pénurie de carburants : un pompiste en première ligne

Il n'a pas beaucoup dormi cette nuit. Alors, il lui faut reprendre des forces. Eric ségurro, propriétaire de station TotalEnergies, dans le Vaucluse, attend sa livraison de carburant depuis deux heures. Il est 5h45 du matin. À peine ouvert, un premier client tente déjà sa chance. Sa station est à sec depuis deux jours et les automobilistes s'impatientent même à l'aube. La journée va être longue pour Eric. Sa livraison n'arrive pas. L’oreille collée au téléphone, il tente d'obtenir des informations toute la matinée. Son livreur a été bloqué au dépôt dans les Bouches-du-Rhône. Mais son fournisseur lui a promis un ravitaillement ce jeudi après-midi. Eric a tout de même gardé 1 000 litres de diésel, pour dépanner les personnes prioritaires sur leurs réserves. Installé ici dans le Vaucluse depuis 22 ans, il connaît presque tous les clients des 30 kilomètres alentour. Quelques heures plus tard, la bonne nouvelle arrive. Plus de douze heures après l'heure initiale, la station va enfin être réapprovisionné. Pendant que les cuves se remplissent, la file d'attente s'allonge sur la route. TF1 | Reportage P. Lefrancois, F. Miara