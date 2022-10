Pénurie de carburants : une France à deux vitesses

Longue file d'attente d'un côté, situation normale de l'autre, la France est coupée en deux. Dans les Deux-Sèvres, carburant à volonté. Il n'y a jamais eu de pénurie. Les automobilistes font le plein de confiance. En Nouvelle-Aquitaine, seules 8,4 % des stations sont touchées. Car dans cette région, les carburants sont importés directement par navire et compensent la baisse de production des raffineries en grève. Cette sérénité n'est pas partagée par tous les Français. Si la façade atlantique reste épargnée, les tensions perdurent dans le Sud-est, mais aussi en Bourgogne-Franche-Comté et en Île-de-France. Dans cette région, plus de 30 % de stations sont à sec. Ce jour-là, une station vient d'être réapprovisionnée, mais l'essence est rationnée, 30 litres maximum. Il n'y en aura pas pour tout le monde. La raffinerie du Havre en grève n'alimente plus les stations. Et dès qu'il y a du carburant, les automobilistes se ruent dessus par peur de manquer. Partout, en France, les chiffres sont en légère amélioration mardi soir, comme dans les Hauts-de-France. En une semaine, il y a deux fois moins de stations touchées. TF1 | Reportage S. Despatureaux, S. Fortin, K. Gaignoux