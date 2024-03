Pénurie de dentistes : des Anglais contraints de s'arracher les dents

Comment Grant Lakey, plombier londonien, en est-il venu à s'arracher lui-même deux dents ? Tout a commencé avec une dent qui tombe. Il appelle 25 dentistes, sans succès. Toute sa dentition se dégrade alors. Le NHS britannique, l'équivalent de notre Sécurité sociale, est en crise. Pénurie de médecins, sous-investissement, effets du Covid, 90 % des dentistes publics n'acceptent plus de patient. L'ouverture d'un nouveau cabinet dentaire est si rare qu'elle a provoqué une file d'attente impressionnante à Bristol il y a quelques semaines. Les soins privés sont très chers. Près de 10% des Britanniques se tournent plutôt vers des solutions artisanales, voire barbares. Nous trouvons, en pharmacie, des kits pour se réparer les dents soi-même, sans ordonnance. Ils coûtent une dizaine d'euros. Mais s'improviser dentiste à la maison peut s'avérer dangereux, selon un praticien londonien. À la racine du problème, le financement des soins dentaires par la sécurité sociale britannique. Les dentistes sont payés au forfait et non au temps passé pour effectuer leur acte médical. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage É. Stern, L. Larvor