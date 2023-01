Pénurie de main-d'œuvre : ces entreprises qui recrutent sans CV

Linda va jouer la cliente de la grande surface. Laurent, le vendeur. Nous sommes en plein atelier de recrutement pour une grande enseigne de bricolage. "Ce matin, à travers ces exercices pratiques, ce qu'on va chercher à trouver, c'est effectivement le potentiel que vous avez pour le poste", explique-t-elle, même sans expérience. Les étagères, que vous verrez dans la vidéo en tête de cet article, représentent les rayons du magasin. Peu importe l'absence de formation ou l'âge des candidats. "Mon espoir, c'est de pouvoir retrouver un travail. J'ai 52 ans", confie l'un de ces derniers. Et c'est pour travailler chez Castorama que les candidats sont testés. Vu la difficulté à recruter, il a bien fallu élargir les méthodes et oublier le traditionnel CV. "Ce qui permet vraiment d'ouvrir nos postes à une plus large population", précise Sabrina Legendre, responsable RH chez Castorama, Niort (Deux-Sèvres). À 100 km de là, une menuiserie recrute aussi sans CV, avec ce que l'on appelle la méthode de recrutement par simulation. TF1 | Reportage G. Bellec, C. Blanquart