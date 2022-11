Pénurie de main-d'œuvre : des titres de séjour pour les étrangers ?

Il y a un an, Isabelle Da Silva, gérante d'un restaurant dans les Yvelines, a bien cru devoir repasser elle-même derrière les fourneaux. Malgré les annonces et les bouches à oreille, elle a eu le plus grand mal à recruter un cuisinier. Elle a finalement embauché un travailleur venant du Bangladesh. Sauf que son permis de travail expire dans quelques semaines et elle se voit déjà recommencer les recherches. "Tout va s'arrêter à cause d'un document qui est, pour eux ainsi que pour nous restaurateur, très important. Il faut vraiment que l'Etat fasse quelque chose", espère-t-elle. L'objectif de ce futur titre de séjour pour les métiers en tension est de rassurer les employeurs. La liste des professions pourra varier d'une région à une autre. Mais plusieurs grands secteurs ont déjà été identifiés. Dans l'hôtellerie-restauration, près de 300 000 postes sont à pourvoir, 50 000 dans les transports, ou encore 80 000 dans les bâtiments. Sur ses chantiers à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne), Sébastien Martel, lui aussi, n'a pas d'autres choix que de recourir à des ouvriers étrangers. Ils embauchent deux peintres étrangers en stage le temps que l'entreprise les aide à obtenir leur papier. Avec ce nouveau dispositif, les travailleurs demanderaient eux-mêmes leur régularisation sans passer par l'employeur. Et les demandeurs d'asile n'auraient plus à attendre six mois avant d'occuper un emploi. Selon le gouvernement, plusieurs dizaines de milliers de travailleurs pourraient profiter de ces nouveaux titres de séjour dont on ne connaît pas encore la durée. En contrepartie, les employeurs devront leur permettre de suivre des cours de français pendant leurs heures de travail. TF1 | Reportage M. Desmoulins, J. Roux, M. Ramaugé