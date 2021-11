Pénurie de main d’œuvre : les Français sollicités au Québec

"Nous embauchons", dans les grandes villes comme Montréal, ces deux mots se retrouvent à tous les coins de rue. C'est l'hôtellerie restauration qui souffre le plus. L'explication est connue, un fort vieillissement de la population. Il y a plus de départs à la retraite que d'arrivée sur le marché de l'emploi. Les salaires sont plus élevés et moins imposés qu'en France, mais cela ne suffit pas. Dans certains cas, le défi est double, pourvoir les postes vacants et donner envie aux employés de rester. La santé figure parmi les secteurs les plus touchés par cette pénurie de main-d'œuvre. Au Québec, il manque plus de 20 600 personnels dans ce domaine, soit une augmentation de 69% en deux ans. Face à cette pénurie sans précédent dans toute l'histoire du Canada, le gouvernement fédéral a décidé de placer l'immigration au cœur de son plan de relance économique. Dans ce pays, le sujet n'est pas tabou. La main-d'œuvre qui manque est à l'étranger qu'on va la chercher, notamment en France. À coup de campagne de communication et de sites internet donnant toutes les clés pour réussir sa vie au Québec. Si, en plus des compétences, les candidats parlent français, c'est l'embauche quasi-assurée. Devant notre caméra, Karl Blackburn, président du Conseil du patronat du Québec, n'hésite pas à lancer une campagne de recrutement à destination des Français.