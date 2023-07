Pénurie de maître-nageur : des piscines ferment

À Fontaine (Isère), les bassins sont fermés tous les lundis et mardis. Il manque quatre maîtres-nageurs pour ouvrir l’intégralité de l’équipement. Les saisonniers sont difficiles à trouver. La piscine est par conséquent fermée deux jours par semaine et seul le bassin extérieur est accessible. En faisant ces compromis, la mairie tente de maintenir le service. Il est difficile de trouver la fraîcheur des bassins sept jours sur sept, cet été 2023. Partout en France, de nombreuses piscines sont contraintes d’adapter leurs horaires au manque de personnel. Exception faite à Meylan, où les horaires estivaux de la piscine ont pu être conservés avec, en tout, treize maîtres-nageurs en poste. Le recrutement a commencé dès le mois de janvier, mais le métier ne plaît plus. La formation est très chère, la responsabilité stressante et le salaire en moyenne autour du SMIC. Alors pour ne pas se retrouver à sec, les équipes de Meylan essayent de prendre le problème à la source, en recrutant directement dans les centres de formation. Mais toutes les structures n’ont pas aussi bien anticiper l'été. Autour de Grenoble, la majorité des piscines publiques ferme au moins un jour par semaine, faute de maître-nageur. TF1 | Reportage O. Couchard, S. Thizy