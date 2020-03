Pénurie de masques de protection dans l'Hexagone : y a-t-il eu des vols ?

Ils devaient être livrés en masse et ils sont finalement arrivés en ordre dispersé dans les pharmacies. Certains pharmaciens les avaient reçus avec des cartons ouverts et en nombre incomplet. Le gouvernement reconnaît un problème de logistique et n'exclut pas des vols. Face à cette pénurie, les autorités sanitaires en appellent aux dons, de la part des entreprises. Mais pourquoi notre pays manque-t-il de masque ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/03/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.