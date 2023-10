Pénurie de médicaments : comment les pharmacies font face ?

"C'est en rupture", une réponse que Catherine Debelmas, pharmacienne de quartier, doit trop souvent donner. Malgré ses efforts, une patiente restera sans solution pour ses troubles digestifs. La situation inquiète, d'autant plus qu'elle se banalise. En juin 2022, l'Agence nationale des médicaments recensait déjà 3 500 signalements de ruptures ou de risques de rupture. Une liste complétée chaque jour sur son site : corticoïde, antibiotique, traitement cardiaque. C'est un casse-tête totalement quotidien pour les pharmaciens. "On est parfois amené à appeler des confrères pour des dépannages des médicaments vraiment fondamentaux.", affirme Catherine Debelmas. Sur les paracétamols, plus d'inquiétude, mais alerte sur la flécaïne, un médicament pour le cœur, dont l'exportation est provisoirement interdite, en raison des pénuries. Urgence aussi à produire de l'amoxicilline, l'antibiotique le plus prescrit chez l'enfant. En échange de garanti sur l'approvisionnement en amoxicilline, le gouvernement a négocié avec plusieurs laboratoires, une hausse de prix de 10%. Cela ne suffira pas, alertent les pharmaciens très inquiets à l'approche des épidémies hivernales. TF1 | Reportage M. Croccel, J.Y. Mey