Pénurie de moutarde : alerte sur les stocks

Depuis quelques semaines, la moutarde manque dans les rayons des supermarchés. Et quand il y en a, le pot est devenu très cher. En un an, elle a augmenté de plus de 9% en raison des difficultés d'approvisionnement en graines de moutarde. Chez ce fabricant dijonnais, on travaille avec des graines françaises. Dans cette usine de Fleurey-sur-Ouche, certaines lignes sont à l'arrêt. L'atelier produit un quart de pots en moins qu'en temps normal. Le ralentissement va peut-être s'accentuer dans les semaines qui viennent. Cette situation concerne aussi les grands industriels. Ces derniers importent leurs graines de moutarde du Canada, dont les dernières récoltes ont été touchées par la sécheresse. Toute la filière d'approvisionnement est aujourd'hui en tension. Dans ce restaurant d'entreprise par exemple, le condiment a disparu du comptoir. Et pour la vinaigrette à base de moutarde, pas le choix, il faut s'en passer. Pas facile d'abandonner cet ingrédient indispensable à de nombreuses recettes. Cette pénurie de moutarde risque de se poursuivre jusqu'à l'automne, en attendant les prochaines récoltes. TF1 | Reportage M. Stiti, E. Payre, G. Martin